Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi II Akan Minta Masukan ke Parpol Nonparlemen soal RUU Pemilu

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |11:24 WIB
Komisi II Akan Minta Masukan ke Parpol Nonparlemen soal RUU Pemilu
Komisi II Akan Minta Masukan ke Parpol Nonparlemen soal RUU Pemilu
A
A
A

JAKARTA  - Komisi II DPR RI akan mengunjungi partai-partai politik baik yang memiliki fraksi di parlemen maupun partai non-parlemen. Kunjungan ini disebut dalam rangka meminta masukan terkait revisi undang-undang tentang pemilihan umum (RUU Pemilu).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menyampain bahwa sebelum dilakukan pembahasan, pihaknya mengakui masih membutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak terkait terkait RUU Pemilu ini.

"Sehingga pada saatnya nanti pembahasan RUU Pemilu, semua yang menjadi masukan-masukan itu bisa kemudian dimasukkan ke draf RUU Pemilu," kata Bahtra, Sabtu (6/6/2026).

Saat ini, Komisi II DPR memiliki fokus untuk menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Tak terkecuali, dari partai politik yang menjadi bagian dari peserta Pemilu.

"Bahkan nanti kami akan berkunjung ke partai-partai untuk meminta masukan, baik itu partai yang ada di parlemen begitupun partai-partai yang ada di luar parlemen," ujarnya.

"Jadi kita akan menampung semua aspirasi sehingga bisa mengakomodir baik partai-partai yang ada di parlemen begitupun partai-partai yang ada di luar parlemen nanti," tandasnya.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/337/3222920//mpr_ri-bzUm_large.jpg
MPR: Keberagaman yang Terjaga Cegah Radikalisme dan Polarisasi Sosial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/337/3222910//pemerintah-1tDz_large.jpg
Pigai Usul Sipil Duduki Jabatan di Polri, Sahroni: Jangan yang Enggak-Enggak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222730//rdpu-Urd3_large.jpg
Bahas RUU Polri, Komisi III DPR Godok Keterlibatan Anggota Polri di Ormas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222655//ruu_polri-Bc1r_large.jpg
Pemerintah Serahkan 112 DIM RUU Polri ke Komisi III DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222543//dpr_ri-6sxw_large.jpg
DPR Perketat Audit BGN Usai Korupsi Dadan Cs Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222538//anggota_dpr_ri-Wdhl_large.jpg
Rupiah Tembus Rp18.000, Ini Respons DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement