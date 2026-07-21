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DPR RI Sepakat Sahkan Sembilan Anggota KPI 2026-2029, Ini Daftarnya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |12:35 WIB
DPR RI Sepakat Sahkan Sembilan Anggota KPI 2026-2029, Ini Daftarnya
DPR RI menyepakati sembilan anggota KPI periode 2026-2029.
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JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat mengesahkan sembilan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026-2029. Kesepakatan diambil dalam forum Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (21/7/2026).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon anggota KPI periode 2026-2029. Hal itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

"Komisi I DPR RI telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Dari 27 calon, satu orang yaitu saudara Kabul Indrawan menyatakan mengundurkan diri, sehingga 26 calon mengikuti uji melalui pemaparan rencana kerja yang dilanjutkan dengan sesi pendalaman," ungkap Sukamta saat memaparkan hasil uji kelayakan.

Selanjutnya, kata dia, pihaknya menggelar rapat intern secara tertutup pada tanggal 15 Juli 2026. Berdasarkan musyawarah untuk mufakat, Komisi I DPR RI menetapkan 9 anggota KPI periode 2026-2029 terpilih, yakni:

  1. Tulus Santoso
  2. Andi Sukmono
  3. Fuji Samanta
  4. Widi Kurniawan
  5. Aliyah
  6. Evri Rizqi Monarsih
  7. Analisa
  8. Amin Shabana
  9. Muhammad Hasrul Hasan

Selain itu, Sukamta berkata ada tiga calon sebagai Pengganti Antar-Waktu (PAW) jika terjadi pergantian, dengan urutan:

  1. Ahmad Farikul Badi'
  2. Suciati Eka Chandrasari
  3. Henry Sianipar

"Kepada sembilan calon terpilih tersebut, Komisi I DPR RI meminta komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia secara profesional dan bertanggung jawab, senantiasa menjaga moralitas, integritas, dan independensi, menghindari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta bersedia bekerja secara penuh waktu," kata Sukamta.

 

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