Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kepala BGN Tegaskan Dana Dapur MBG Sudah Cair: Hoaks Kalau Disebut Macet!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |19:30 WIB
Kepala BGN Tegaskan Dana Dapur MBG Sudah Cair: Hoaks Kalau Disebut Macet!
Kepala BGN, Nanik S Deyang (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang membantah isu yang menyebut sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghentikan operasional, karena dana dari BGN belum cair. Menurut Nanik, dana operasional telah dicairkan sejak Jumat pekan lalu.

"Ada bagian dari hoaks. Semua sudah dicairkan mulai Jumat. Jadi memang ada beberapa yang Jumat itu sudah dicairkan, yang Senin ini juga dicairkan," kata Nanik usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Nanik mengatakan, BGN telah mencairkan dana sekitar Rp5 triliun untuk operasional dapur MBG, termasuk di Aceh. Menurutnya, persoalan yang muncul hanya berkaitan dengan aspek teknis pencairan.

"Jadi kalau tidak salah kami dapat laporan Rp5 triliun dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, hanya masalah teknis saja," ujarnya.

Sebelumnya, beredar informasi yang menyebut sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG berpotensi menghentikan operasional apabila dana yang tersedia tidak mencukupi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223338//nanik_s_deyang_cs_dilantik_prabowo_subianto-3YR6_large.jpg
Prabowo Lantik Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN, Agustina dan Trenggono Wakil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223307//nanik_s_deyang_tiba_di_istana_negara-qR6Y_large.jpg
Berkebaya Biru, Nanik S Deyang Tiba di Istana Jelang Dilantik Jadi Kepala BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222606//pemerintah-zNFl_large.jpg
Kepala BGN Nanik: Mayjen Trenggono Sudah Mundur dari TNI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222492//ketua_mbg-Wuh1_large.jpg
Soroti Kasus BGN, Ketua Banggar: Fokus Saja MBG, Bukan Beli Motor dan iPad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222487//sony_sanjaya_tulis_pesan_untuk_kepala_bgn_nanik_s_deyang-kZ2W_large.jpg
Sony Sonjaya Tulis Pesan untuk Kepala BGN Nanik S Deyang Sebelum Ditahan, Apa Isinya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222332//zulhas-v08K_large.jpg
Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN Gantikan Dadan, Zulhas: Bukti Presiden Dengar Suara Rakyat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement