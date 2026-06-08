Kepala BGN Tegaskan Dana Dapur MBG Sudah Cair: Hoaks Kalau Disebut Macet!

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang membantah isu yang menyebut sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghentikan operasional, karena dana dari BGN belum cair. Menurut Nanik, dana operasional telah dicairkan sejak Jumat pekan lalu.

"Ada bagian dari hoaks. Semua sudah dicairkan mulai Jumat. Jadi memang ada beberapa yang Jumat itu sudah dicairkan, yang Senin ini juga dicairkan," kata Nanik usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Nanik mengatakan, BGN telah mencairkan dana sekitar Rp5 triliun untuk operasional dapur MBG, termasuk di Aceh. Menurutnya, persoalan yang muncul hanya berkaitan dengan aspek teknis pencairan.

"Jadi kalau tidak salah kami dapat laporan Rp5 triliun dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, hanya masalah teknis saja," ujarnya.

Sebelumnya, beredar informasi yang menyebut sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG berpotensi menghentikan operasional apabila dana yang tersedia tidak mencukupi.