Dilema Sistem Petisi China: Antara Stabilitas Nasional dan Suara Warga

BEIJING — Di tengah pelaksanaan pertemuan politik tahunan terpenting di Beijing, sebuah dinamika paralel muncul di balik proses persidangan yang diatur secara cermat. Dinamika ini berkaitan dengan laporan mengenai peningkatan pengawasan, pembatasan pergerakan, dan pengetatan kontrol sosial.

Sementara kepemimpinan China berkumpul untuk agenda "Dua Sesi" (Two Sessions)—periode yang memproyeksikan persatuan dan arah kebijakan nasional—sejumlah warga pemohon keadilan atau pengirim petisi dari berbagai daerah melaporkan bahwa mereka mengalami pembatasan, dicegat, atau diminta kembali ke daerah asal sebelum sempat menyampaikan keluhan mereka ke tingkat pusat.

Sistem Petisi dalam Tantangan Administratif

Dilansir Hamrakura, Rabu, (10/6/2026), sistem petisi administratif di China secara struktural dirancang sebagai saluran bagi warga negara untuk menyampaikan keluhan terhadap kebijakan atau keputusan otoritas lokal. Warga dari berbagai provinsi kerap melakukan perjalanan ke Beijing dengan harapan bahwa otoritas yang lebih tinggi dapat mengintervensi sengketa yang mereka hadapi, mulai dari masalah sengketa lahan, dugaan korupsi tingkat lokal, hingga putusan peradilan yang dinilai tidak adil.

Namun, laporan dari para pemohon serta pengamat hak asasi manusia menunjukkan adanya hambatan signifikan dalam praktiknya. Selama periode yang sensitif secara politik seperti Dua Sesi, pemerintah daerah umumnya mengintensifkan program yang dikenal sebagai "pemeliharaan stabilitas".

Langkah preventif ini bertujuan untuk meminimalkan penumpukan massa atau pemohon di ibu kota, yang dinilai berpotensi memengaruhi citra ketertiban politik. Menurut para pengadu, mekanisme ini justru meningkatkan risiko pengawasan ketat, pemeriksaan intensif, hingga penempatan sementara di fasilitas tertentu bagi mereka yang nekat melakukan perjalanan.

Pengendalian Ketat Selama Dua Sesi

Pertemuan politik tahun ini, yang dimulai sejak 4 Maret, diwarnai dengan pengetatan kontrol keamanan di berbagai tingkatan. Para pemohon yang mencoba melakukan perjalanan ke Beijing dilaporkan menghadapi berbagai penyaringan. Beberapa di antaranya dicegat di simpul transportasi, sementara yang lain diamankan setelah tiba di ibu kota.

Dalam beberapa kasus yang didokumentasikan oleh aktivis, sejumlah individu diduga ditempatkan di kamar-kamar hotel dengan pengawasan, diminta segera kembali ke provinsi asal, atau dibawa ke fasilitas penampungan informal yang sering diistilahkan sebagai "penjara hitam". Fasilitas-fasilitas non-formal yang beroperasi di luar jalur peradilan resmi ini kerap menjadi sorotan organisasi kemanusiaan internasional.