Polri Gelar Nobar Gratis Piala Dunia 2026 Serentak di Seluruh Indonesia

JAKARTA - Polri menggelar nonton bareng (nobar) gratis pertandingan pembukaan Piala Dunia 2026 secara serentak di seluruh Indonesia, Jumat (12/6/2026) dini hari. Kegiatan yang diikuti ribuan masyarakat tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang menggratiskan tayangan Piala Dunia tahun ini.

Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo secara resmi membuka kegiatan nobar yang berlangsung di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, pada pukul 01.30 WIB. Program tersebut dilaksanakan serentak mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, Polresta, Polrestabes hingga Polsek jajaran.

Nobar gratis pertandingan pembukaan Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan itu merupakan tindak lanjut arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kegiatan tersebut diinisiasi sebagai wadah kebersamaan antara Polri dan masyarakat sekaligus menyemarakkan Hari Bhayangkara ke-80.

Selain itu, program ini juga menjadi bentuk dukungan Polri terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menggratiskan tayangan Piala Dunia 2026 agar dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut Dedi, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat dengan membuka ruang interaksi yang lebih dekat, hangat, dan humanis antara aparat kepolisian dan warga.

"Momen yang sangat spesial karena kita dapat menyaksikan bersama pertandingan pembukaan Piala Dunia 2026. Melalui kegiatan nobar gratis yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, Polri ingin menghadirkan kegembiraan sekaligus mempererat kebersamaan dengan masyarakat," ujar Dedi, Jumat (12/6/2026).