Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terungkap! Andri Mulyono-PPK Kongkalikong Dapat Proyek Motor Listrik BGN

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |20:41 WIB
Terungkap! Andri Mulyono-PPK Kongkalikong Dapat Proyek Motor Listrik BGN
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Andri Mulyono, selaku Komisaris dan Pengendali PT Yasa Arta Trimanunggal, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sepeda motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan kasus ini bermula pada awal 2025 ketika Andri Mulyono melakukan pertemuan dengan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempresentasikan profil PT Yasa Arta Trimanunggal guna mendapatkan proyek pengadaan barang dan logistik di lingkungan BGN.

Pasca-pertemuan, Andri Mulyono mendapatkan informasi mengenai rencana pengadaan sepeda motor listrik. "Bahwa kemudian Saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut," kata Syarief dalam konferensi persnya di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Menariknya, PT Yasa Arta Trimanunggal sendiri ternyata tidak memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan proyek pengadaan motor listrik tersebut.

"PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan, dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai," ujarnya.

Untuk menyiasati persyaratan tersebut, AM bekerja sama dengan salah seorang berinisial AA untuk mengakuisisi sebuah perusahaan agar dapat memenangkan tender tersebut.

"Bahwa oleh karena PT YAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, Saudara AM bekerja sama dengan Saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan," tuturnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/337/3223958/korupsi-cxJi_large.jpg
Dadan Cs Tersangka, Langkah Kejagung Jadi Kunci Benahi Tata Kelola MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/337/3223882/korupsi-sx3g_large.jpg
KPK Periksa Bupati Muara Enim Edison Usai OTT ASN BPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/337/3223873/kpk-J4U1_large.jpg
KPK Buka Suara soal Isu Beredarnya Nama-Nama Besar Terseret Kasus MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223563/korupsi_bgn-eXDx_large.jpg
Usut Korupsi BGN, Kejagung Didukung karena Program Strategis Harus Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223496/bupati_muara_enim-S1BY_large.jpg
Breaking News! KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Edison Tersangka Suap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223469/bupati_muara_enim-4cyx_large.jpg
Terjaring OTT KPK, Bupati Muara Enim Edison Diduga Terima Suap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement