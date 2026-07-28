Periksa Plt Gubernur Riau, KPK Dalami Temuan Uang saat Geledah Rumahnya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto pada Senin 27 Juli 2026. Dalam pemeriksaan itu, penyidik mencecar Hariyanto mengenai uang yang ditemukan dalam penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadinya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Hariyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi anggaran proyek di Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Kasus ini menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

"Penyidik di antaranya melakukan pendalaman terhadap SFH, Wakil Gubernur Riau, berkaitan dengan uang-uang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).

Pada hari yang sama, penyidik juga memanggil dua aide-de-camp (ADC) atau ajudan Abdul Wahid, yakni Rafii (RF) dan Dahri Iskandar (DI). Namun, baru Rafii yang memenuhi panggilan penyidik.

"Kemudian terhadap RF, ADC Gubernur Riau, dimintai keterangan terkait dugaan penerimaan oleh Gubernur Riau," imbuhnya.