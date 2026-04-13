Usai Diperiksa, Ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid Ditahan KPK

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Marjani, ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, pada Senin (13/4/2026). Penahanan dilakukan usai ia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Abdul Wahid.

Penahanan terlihat saat Marjani turun dari lantai dua Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan tersebut, ia mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan terborgol.

Dengan pengawalan petugas, ia kemudian digiring menuju mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan (rutan).

“Nama saya dicatut,” kata Marjani saat digiring menuju mobil tahanan.