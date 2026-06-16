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Prabowo: Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |09:22 WIB
Prabowo: Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H
Prabowo: Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H
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JAKARTA-  Presiden Prabowo Subianto menyampaikan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Pesan itu disampaikan Prabowo lewat akun media sosial Instagramnya @prabowo.

"Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah," tulis Presiden Prabowo, Selasa (16/6/2026).

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia untuk saling percaya, menjaga persatuan, membangun sikap peduli, serta mengabdi bagi bangsa dan kemanusiaan.

Nasaruddin mengingatkan untuk memperkuat dialog, toleransi, dan persaudaraan kebangsaan. Menurutnya, nilai-nilai tersebut merupakan wujud nyata semangat hijrah dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

"Di tengah era disrupsi yang ditandai oleh menguatnya sikap individualistik, perbedaan pandangan, dan berbagai tantangan sosial yang kompleks, nilai-nilai hijrah perlu kita wujudkan dalam bentuk kesediaan untuk membangun dialog, memperkuat toleransi, dan merawat persaudaraan kebangsaan," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, semangat tersebut merupakan bentuk peneladanan atas peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperingati pada Tahun Baru Hijriah.

 

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