Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Seskab Teddy Bertemu Dubes India, Bahas Rencana Kunjungan PM Narendra Modi ke Indonesia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |10:33 WIB
Seskab Teddy Bertemu Dubes India, Bahas Rencana Kunjungan PM Narendra Modi ke Indonesia
Seskab Teddy bertemu Dubes India Shri Sandeep Chakravorty (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia, Shri Sandeep Chakravorty, di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas perkembangan kerja sama bilateral antara Indonesia dan India di berbagai bidang.

"Dubes Sandeep secara khusus meminta waktu untuk menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan kerja sama Indonesia dan India. Negara dengan jumlah penduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa itu memiliki sekitar 150 ribu diaspora yang tinggal di Indonesia," tulis akun Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu (17/6/2026).

Selain membahas kerja sama bilateral, pertemuan tersebut juga menyinggung rencana kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Indonesia pada pertengahan 2026.

"Selanjutnya, Dubes menyampaikan rencana kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia yang direncanakan pada pertengahan tahun ini," tulis keterangan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/337/3224531//prabowo-owOs_large.jpg
Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Kertanegara, Ini Bocoran Isu yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/337/3224269//seskab-O3IJ_large.jpg
Pertamax Naik, Seskab Teddy: BBM Non-subsidi Harus Ikuti Harga Minyak Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223624//prabowo-5vSW_large.jpg
Diterima Prabowo, Dubes Negara Sahabat Siap Buka Babak Baru Kemitraan dengan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222435//presiden_prabowo_subianto-0a3R_large.jpg
Prabowo Bakal Terima Surat Kepercayaan dari 17 Dubes Negara Sahabat Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/337/3222414//tni-vDKU_large.jpg
Seskab Teddy Raih Penghargaan Penulis Taskap Terbaik Dikreg Seskoad 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222039//prabowo-ch4X_large.jpg
Prabowo Kirim Bantuan Lewat Udara ke Palestina, Seskab Teddy: Tidak Semua Negara Mampu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement