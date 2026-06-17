Seskab Teddy Bertemu Dubes India, Bahas Rencana Kunjungan PM Narendra Modi ke Indonesia

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia, Shri Sandeep Chakravorty, di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas perkembangan kerja sama bilateral antara Indonesia dan India di berbagai bidang.

"Dubes Sandeep secara khusus meminta waktu untuk menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan kerja sama Indonesia dan India. Negara dengan jumlah penduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa itu memiliki sekitar 150 ribu diaspora yang tinggal di Indonesia," tulis akun Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu (17/6/2026).

Selain membahas kerja sama bilateral, pertemuan tersebut juga menyinggung rencana kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Indonesia pada pertengahan 2026.

"Selanjutnya, Dubes menyampaikan rencana kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia yang direncanakan pada pertengahan tahun ini," tulis keterangan tersebut.