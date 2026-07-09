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Prabowo dan Modi Jadikan Candi Prambanan Simbol Kolaborasi Budaya Indonesia-India

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |04:10 WIB
Prabowo dan Modi Jadikan Candi Prambanan Simbol Kolaborasi Budaya Indonesia-India
Presiden Prabowo dan PM India Narendra Modi di Candi Prambanan (foto: Biro Pers Kepresidenan)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri (PM) Republik India Narendra Modi, mengunjungi Kompleks Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Rabu (8/7/2026). 

Kunjungan tersebut menjadi penegasan bahwa hubungan Indonesia dan India tidak hanya dibangun melalui kerja sama di berbagai bidang strategis, tetapi juga bertumpu pada ikatan sejarah dan kebudayaan yang telah terjalin selama lebih dari satu milenium.

Prabowo mengatakan, bahwa Candi Prambanan merupakan salah satu mahakarya peradaban dunia yang memiliki makna penting, baik bagi Indonesia maupun masyarakat internasional.

"Hari ini saya berkesempatan mendampingi Yang Mulia Perdana Menteri Republik India Bapak Narendra Modi mengunjungi Candi Prambanan, salah satu mahakarya peradaban dunia sekaligus warisan budaya yang menjadi kebanggaan tidak hanya bangsa Indonesia, tapi juga kebanggaan dunia," ujar Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan, bahwa kunjungan tersebut memiliki makna yang sangat istimewa karena Candi Prambanan menjadi pengingat akan kuatnya hubungan peradaban antara Indonesia dan India yang telah terjalin selama lebih dari seribu tahun. 

Menurutnya, hubungan kedua negara tidak hanya dibangun melalui kerja sama politik, ekonomi, dan pertahanan, tetapi juga berakar pada nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, serta sikap saling menghormati yang diwariskan dari generasi ke generasi.

“Jejak sejarah tersebut masih dapat kita lihat dan rasakan hingga hari ini,” ungkapnya.

 

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