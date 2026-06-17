Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terdakwa Korporasi Kasus Tol MBZ Divonis Denda Rp350 Juta!

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |16:15 WIB
Terdakwa Korporasi Kasus Tol MBZ Divonis Denda Rp350 Juta!
Sidang Kasus Tol MBZ (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Acset Indonusa Tbk selaku terdakwa korporasi divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Layang Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ). Atas perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp350 juta.

Ketua Majelis Hakim, Lucy Ermawati, menyatakan perusahaan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

"Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa PT Acset Indonusa Tbk sebesar Rp350 juta," kata Hakim Lucy saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Hakim menjelaskan, terdakwa wajib membayar denda tersebut paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, harta benda milik PT Acset Indonusa Tbk dapat disita dan dilelang untuk menutupi pidana denda yang dijatuhkan.

"Dalam hal kekayaan atau pendapatan korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda, korporasi dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3224927//setyo_budiyanto-lJ15_large.jpg
Ketua KPK Bongkar Mentalitas ASN yang Jadi Pintu Masuk Korupsi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/337/3224321//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-exLU_large.jpg
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223394//ismail_adham-eDjz_large.jpg
KPK Tahan Dua Tersangka Baru Korupsi Kuota Haji, Langsung Pakai Rompi Oranye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222465//mensesneg_prasetyo-8dcg_large.jpg
Silmy Karim Ditahan KPK, Istana Segera Copot Jabatan Wamen Imipas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222463//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-QxLp_large.jpg
KPK Tetapkan Silmy Karim dan Sejumlah Pejabat Imigrasi Tersangka Korupsi, Ini Daftarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222433//noel_ebenezer_hadapi_vonis-K4Fi_large.jpg
Hari Ini Noel Ebenezer Hadapi Vonis Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement