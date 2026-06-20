Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Din: Tahan Roy Suryo dan Dokter Tifa, Polri Tidak Adil

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |14:04 WIB
Din: Tahan Roy Suryo dan Dokter Tifa, Polri Tidak Adil
Din Syamsuddin (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai langkah kepolisian menahan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai tindakan yang terkesan dipaksakan dan tidak adil.

Menurut Din, penanganan kasus tersebut seharusnya difokuskan pada pembuktian keaslian ijazah yang dipersoalkan, bukan justru dengan menahan pihak yang mempertanyakannya.

"Berita penahanan dua orang penggugat keaslian ijazah mantan Prediden Jokowi, Roy Suryo dan Tifauziya Tyassuma terkesan dipaksakan dan Polri tampak tidak adil, tapi berpihak," ujar Din, Sabtu (20/6/2026).

Din pun menyatakan kesediaannya menjadi penjamin bagi Roy Suryo dan Dokter Tifa agar keduanya tidak ditahan oleh Polda Metro Jaya. "Saya bersedia menjadi penjamin kedua mereka agar tak ditahan," ujarnya.

Ia menilai kasus tersebut sejatinya dapat diselesaikan secara sederhana melalui pembuktian atas dokumen yang dipersoalkan. "Logikanya, kasus tersebut diselesaikan dengan membuktikan bahwa ijazah tersebut benar-benar asli dan kedua penggugat dapat dipersalahkan. Bukan sebaliknya, kedua penggugat disapahkan dan mau ditahan," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225421/roy_suryo-8Kct_large.jpg
Penampakan Roy Suryo Usai Ditangkap, Nenteng Rompi Oranye dan Segelas Minuman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225344/viral-l7zN_large.jpg
Roy Suryo dan dr Tifa Ditangkap, Refly Harun Protes Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225341/roy_suryo-hNHg_large.jpg
Kuasa Hukum Harap Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangguhkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225331/roy_suryo-EMwa_large.jpg
Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap Polda Metro, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225328/dokter_tifa-Hd5y_large.jpg
Ditangkap Polda Metro, Dokter Tifa: Tepat saat Saya Menghadapi Ujian S3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225327/roy_suryo-2Kmd_large.jpg
Pengacara: Roy Suryo Ditangkap di Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement