Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Roy Suryo dan Dokter Tifa Jalani Pemeriksaan di RS Polri, Langsung Teriak: Siap!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |19:04 WIB
Roy Suryo dan Dokter Tifa Jalani Pemeriksaan di RS Polri, Langsung Teriak: Siap!
Roy Suryo di RS Polri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi), yakni Dokter Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) dan Roy Suryo, tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (19/6/2026). Keduanya menjalani proses pemeriksaan kesehatan.

Keduanya tiba menggunakan mobil tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) yang sama. Mobil tersebut tiba di lokasi sekitar pukul 17.54 WIB.

Di lokasi, Roy Suryo terlihat lebih dulu keluar dari mobil dengan mengenakan jersey berwarna putih. Ia menenteng baju tahanan dan tampak mengepalkan tangannya ke atas.

"Siap, siap!" teriak Roy Suryo.

Tak lama kemudian, Dokter Tifa keluar dari mobil yang sama. Berbeda dengan Roy Suryo, Dokter Tifa tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye tanpa memberikan keterangan apa pun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225448//roy_suryo-UtVu_large.jpg
Riuh Pendukung, Mobil Tahanan Roy Suryo Sempat Tinggalkan Dokter Tifa saat ke RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225434//dirkrimum_polda_metro_jaya_kombes_pol_iman_imanuddin-f65L_large.jpg
Polisi Jamin Hak dan Kewajiban Roy Suryo serta Dokter Tifa Tetap Terlindungi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225435//dokter_tifa_di_gedung_direktorat_tahti_polda_metro_jaya-hg8T_large.jpg
Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Polisi Sudah Periksa 94 Saksi dan 26 Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225425//dokter_tifa_di_gedung_direktorat_tahti_polda_metro_jaya-5uqy_large.jpg
Dokter Tifa dan Kuasa Hukum Masuki Dit Tahti Polda Metro, Akan Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225424//dirkrimum_polda_metro_jaya_kombes_pol_iman_imanuddin-vhif_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi, Polisi Klaim Uji Dokumen hingga Font di Lab Tersertifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225421//roy_suryo-8Kct_large.jpg
Penampakan Roy Suryo Usai Ditangkap, Nenteng Rompi Oranye dan Segelas Minuman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement