Roy Suryo dan Dokter Tifa Jalani Pemeriksaan di RS Polri, Langsung Teriak: Siap!

JAKARTA – Tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi), yakni Dokter Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) dan Roy Suryo, tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (19/6/2026). Keduanya menjalani proses pemeriksaan kesehatan.

Keduanya tiba menggunakan mobil tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) yang sama. Mobil tersebut tiba di lokasi sekitar pukul 17.54 WIB.

Di lokasi, Roy Suryo terlihat lebih dulu keluar dari mobil dengan mengenakan jersey berwarna putih. Ia menenteng baju tahanan dan tampak mengepalkan tangannya ke atas.

"Siap, siap!" teriak Roy Suryo.

Tak lama kemudian, Dokter Tifa keluar dari mobil yang sama. Berbeda dengan Roy Suryo, Dokter Tifa tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye tanpa memberikan keterangan apa pun.