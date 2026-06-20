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Tak Berkutik saat Dirazia, Dua Remaja di Tambora Bawa Tembakau Sintetis

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |11:02 WIB
Tak Berkutik saat Dirazia, Dua Remaja di Tambora Bawa Tembakau Sintetis
Dua Remaja di Tambora Bawa Tembakau Sintetis (foto: dok ist)
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JAKARTA – Polres Metro Jakarta Barat menangkap dua remaja yang kedapatan membawa tembakau sintetis, saat patroli dan razia kejahatan jalanan di wilayah Jakarta Barat.

"Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan dua orang yang kedapatan membawa tembakau sintetis," kata Kasubag Binkar Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Anggoro Winardi, Sabtu (20/6/2026).

Anggoro menjelaskan, patroli tersebut dilakukan pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari. Kedua remaja itu langsung diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.

"Keduanya kemudian diamankan untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

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