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Soroti Rekam Jejak Seskab Teddy, Hotman Paris: Dia Bisa Dipercaya Tangani Isu Strategis dan Rahasia!

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |13:22 WIB
Soroti Rekam Jejak Seskab Teddy, Hotman Paris: Dia Bisa Dipercaya Tangani Isu Strategis dan Rahasia!
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya
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JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menanggapi berbagai kritikan yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Hotman memberikan pembelaan terhadap Teddy Indra Wijaya.

Menurut Hotman, penunjukan Teddy di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran adalah hal yang sangat wajar. Sebab, kata Hotman, Teddy bisa dipercaya Prabowo Subianto dalam mengurusi berbagai isu strategis dan rahasia.

"Kalau saya jadi pemimpin, tentu saya harus menunjuk orang yang benar-benar saya percaya. Demikian juga di kantor, semua aspek yang rahasia saya tunjuk orang yang saya percaya," kata Hotman kepada wartawan, Minggu (21/6/2026).

Oleh karena itu, dia merasa heran dengan berbagai kritikan yang ditujukan kepada Teddy. Sebab, ia mengaku belum pernah melihat Teddy melakukan kesalahan ataupun mengeluarkan pernyataan yang bermasalah.

"Saya gak mengerti kenapa begitu banyak orang yang seolah-olah menyalahkan Seskab Teddy. Aku belum pernah melihat dia melakukan kesalahan atau pernyataan apa pun," ujarnya.

Hotman juga menyinggung rekam jejak Teddy saat masih bertugas sebagai ajudan Menteri Pertahanan ketika jabatan tersebut masih diemban Prabowo Subianto. Menurutnya, Teddy merupakan salah satu ajudan yang memiliki sikap dan kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya.

"Waktu dia sebagai ajudan Menteri Pertahanan, waktu itu Pak Prabowo, dialah salah satu ajudan yang benar-benar sikap dalam segala hal," kata Hotman.

Karena itu, ia menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Teddy sebagai Sekretaris Kabinet merupakan sesuatu yang alamiah dan dapat dipahami.

"Ya tentu Presiden Prabowo menunjuk dia sebagai Seskab dalam segala hal. Itu sangat wajar. Itu sangat wajar," tegasnya.

 

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