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Viral Mahasiswa UBK Diduga Terima Uang Usai Bertemu Gibran, Apa Kata Istana?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |15:51 WIB
Viral Mahasiswa UBK Diduga Terima Uang Usai Bertemu Gibran, Apa Kata Istana?
Mahasiswa UBK Bertemu Wapres Gibran/ist
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JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Bambang Eko Suhariyanto, menanggapi pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang setelah berunjuk rasa dan bertemu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pada Senin, 15 Juni 2026.

Bambang mengaku akan memeriksa kebenaran informasi tersebut. Pasalnya, ia mengaku belum mengikuti kabar terbaru.

"Coba nanti saya monitor dulu ya. saya enggak ngikutin yang kemarin berita terakhir itu. nanti saya akan cek lagi ya okey ya," kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).

Sekadar informasi, sejumlah mahasiswa UBK yang bertemu Wapres Gibran pekan lalu, mengaku menerima uang. Pengakuan tersebut mencuat melalui video dan siaran langsung yang beredar pada Senin (22/6/2026).

Mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) menuntut jajaran pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UBK yang bertemu Gibran untuk mundur dari jabatan. Tuntutan itu dilayangkan lantaran jajaran petinggi BEM UBK itu diduga terima suap.

 

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