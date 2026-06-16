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Momen Gibran Temui Mahasiswa Pendemo, Bahas Sejumlah Isu hingga Shalat Berjamaah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |11:50 WIB
Momen Gibran Temui Mahasiswa Pendemo, Bahas Sejumlah Isu hingga Shalat Berjamaah
Momen Gibran Temui Mahasiswa Pendemo/Biro Setwapres
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JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menemui mahasiswa yang demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin 15 Juni 2026. Gibran membahas sejumlah isu nasional bersama perwakilan mahasiswa.

Berdasarkan keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Gibran dan pendemo juga melaksanakan salat Magrib berjamaah di Masjid Baiturrahman.

"Shalat berjamaah tersebut dilaksanakan usai Wapres menerima dan berdialog dengan 15 perwakilan mahasiswa yang sebelumnya menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta," demikian keterangan dari Biro Pers Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden sebagaimana dikutip, Selasa (16/6/2026).

Dalam audiensi yang berlangsung di Istana Wakil Presiden, para mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta menyampaikan berbagai masukan dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional.

Di antaranya soal program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.

 

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