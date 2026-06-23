Kasus BMW Tabrak Ojol hingga Dirusak Massa di Jakbar Berakhir Damai

JAKARTA – Polisi telah memediasi kasus mobil listrik BMW bernopol B-77-NRI yang sempat dirusak warga usai diduga menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Meruya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kasus tersebut kini diselesaikan secara kekeluargaan.

"Permasalahan sudah selesai secara kekeluargaan," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, saat dihubungi wartawan, Selasa (23/6/2026).

Joko menjelaskan, mediasi melibatkan pengemudi BMW dan pihak pengendara ojek online (ojol) yang menjadi korban kecelakaan. Setelah dilakukan pertemuan, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara damai.

"Intinya kedua belah pihak, baik pengemudi BMW maupun keluarga pengendara ojol yang diwakili anaknya, sudah kami bantu mediasi dan sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan," ujarnya.

Menurut Joko, penyelesaian melalui pendekatan restorative justice dilakukan karena kedua pihak telah mencapai kesepakatan dan merasa keadilan telah terpenuhi.

"Antara mereka sepakat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga permasalahan dianggap selesai. Kita mengedepankan restorative justice, artinya terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak," tuturnya.