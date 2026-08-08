Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Apel Kebangsaan di Monas, Libatkan Ormas hingga Ojol

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Komjen Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi menggelar apel kebangsaan bertajuk "Jaga Jakarta untuk Indonesia" di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2026).

Apel tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan (ormas), pengemudi ojek online (ojol), satuan pengamanan (satpam), serikat buruh hingga pelajar.

Pantauan di lokasi, apel kebangsaan dimulai sekitar pukul 08.00 WIB dan dihadiri sejumlah pejabat dari lingkungan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

Dalam apel tersebut, perwakilan dari berbagai elemen masyarakat menyampaikan pernyataan sikap untuk berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka juga menyatakan menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah persatuan.

Dalam sambutannya, Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri mengatakan apel kebangsaan tersebut menjadi momentum untuk membangun kekuatan bersama antara pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga keamanan Jakarta.

Menurut Asep, menjaga keamanan Jakarta juga berarti turut menjaga Indonesia.

"Menjaga Jakarta, berarti menjaga Indonesia. Melalui apel kebangsaan, kita bangun kekuatan bersama antara unsur pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta persatuan," kata Asep, Sabtu (8/8/2026).