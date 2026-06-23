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Jelang 5 Abad Jakarta, Legislator Syafi Djohan: Menuju Kota Global yang Humanis dan Inklusif

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |17:34 WIB
Jelang 5 Abad Jakarta, Legislator Syafi Djohan: Menuju Kota Global yang Humanis dan Inklusif
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Syafi Djohan
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JAKARTA -  Menuju usia lima abad, Jakarta terus memperkuat transformasi sebagai kota global yang maju, inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Demikian disampaikan Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Syafi Djohan, di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Syafi menyebut, peringatan HUT ke-499 Jakarta bukan sekadar momentum mengenang perjalanan sejarah, melainkan juga pijakan untuk menyiapkan masa depan kota yang lebih maju dan berkelanjutan.

"Selamat ulang tahun DKI Jakarta. Ulang tahun menuju lima abad. Ini bukan hanya soal perjalanan sejarah, tetapi juga memastikan Jakarta siap menghadapi masa depan sebagai kota global yang tetap tumbuh bersama warga dan identitasnya,” ujar Syafi Djohan.

Dia menyambut baik pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan perlu didukung oleh penguatan nilai-nilai atau karakter dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

“Kami di DPRD siap terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga  pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing global,” tambahnya.

Menurutnya, semangat kolaborasi menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan perkotaan yang semakin kompleks.

 

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