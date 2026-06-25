Gempa Guncang Venezuela, 18 Orang Diselamatkan dari Reruntuhan

VENEZUELA - Pemerintah Venezuela mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangani dampak gempa bumi yang mengguncang negara tersebut. Pelaksana tugas Presiden Venezuela, Rodriguez, menyerukan kepada para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan untuk segera melapor ke rumah sakit serta unit gawat darurat guna membantu penanganan korban.

"Saya ingin meminta para dokter, perawat, dan seluruh tenaga kesehatan untuk pergi bekerja, agar kita dapat menangani orang-orang yang dibawa ke ruang gawat darurat baik di rumah sakit maupun pusat kesehatan swasta," ujar Rodriguez dalam pidato yang disiarkan secara nasional, dilansir dari Aljazeera, Kamis (25/6/2026).

Rodriguez menegaskan, bahwa pemerintah pusat bersama otoritas negara bagian dan kota saat ini tengah bekerja secara intensif untuk mengatasi situasi darurat. Bantuan prioritas difokuskan ke wilayah-wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat gempa.

Sementara itu, Wali Kota Chacao, Gustavo Duque, mengungkapkan bahwa tim penyelamat telah berhasil mengevakuasi 18 orang dari lokasi terdampak. Namun, sedikitnya empat bangunan dilaporkan runtuh akibat guncangan tersebut.