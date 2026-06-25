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Kekeringan Meluas di Sejumlah Daerah, BNPB: Ribuan Warga Terdampak

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |15:59 WIB
Kekeringan Meluas di Sejumlah Daerah, BNPB: Ribuan Warga Terdampak
Bencana Kekeringan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bencana kekeringan masih mendominasi sejumlah wilayah Indonesia, seiring semakin banyak daerah yang memasuki musim kemarau. Ribuan warga terdampak dan sejumlah pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat serta menyalurkan bantuan air bersih.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan dalam periode 24-25 Juni 2026, kekeringan terjadi di berbagai daerah, disertai kejadian bencana lain seperti tanah longsor, banjir rob, gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan.

Di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, kekeringan berdampak pada 42 kepala keluarga (KK) atau 125 jiwa di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro.

"BPBD Kabupaten Boyolali telah menyalurkan bantuan air bersih yang dilaporkan tersalurkan secara merata, aman, dan tertib kepada seluruh warga yang membutuhkan," ujar Abdul Muhari, Kamis (25/6/2026).

BNPB juga mencatat kekeringan yang melanda Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sejak awal Juni 2026.

Di Kabupaten Bekasi, kekeringan berdampak pada 2.172 KK atau 5.425 jiwa. Pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat sejak 10 Juni hingga 30 September 2026. BPBD setempat telah menyalurkan sedikitnya 130.000 liter air bersih kepada warga terdampak.

 

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