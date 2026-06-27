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Peran 4 WNI Sindikat Judol Bermarkas di Hayam Wuruk

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |12:55 WIB
Peran 4 WNI Sindikat Judol Bermarkas di Hayam Wuruk
Polisi bongkar kasus judi online hingga narkoba (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri mengungkap peran empat Warga Negara Indonesia (WNI) dalam kasus judi online (judol) jaringan internasional yang bermarkas di perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat (Jakbar).

Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra menyebut keempat tersangka tersebut berinisial MAP, BT, DFA, dan DA. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan ratusan WNA dalam sindikat judi online tersebut.

“Dari hasil pengembangan terhadap kasus, setelah dilakukan langkah penindakan di Hayam Wuruk, tim penyidik berhasil mengembangkan dengan mengamankan empat orang warga negara Indonesia,” kata Wira dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2026).

Wira menjelaskan, tersangka MAP berperan sebagai admin keuangan yang berada di bawah seorang leader dalam jaringan tersebut.

“Dari pendalaman, yang bersangkutan ini selain admin juga sebagai pemegang operasional, jadi memegang ATM untuk kegiatan operasional baik itu makan kemudian kegiatan sehari-hari,” ujar Wira.

Selanjutnya, tersangka BT berperan membantu proses penyewaan Gedung Hayam Wuruk Plaza yang digunakan sebagai lokasi operasional perjudian online.

Tersangka DFA diketahui berperan menyiapkan rekening dan kartu ATM yang kemudian diserahkan kepada MAP dan LTH, seorang warga negara China yang saat ini masih buron.

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