PAN Lantik Uya Kuya Sebagai Ketua DPW DKI, Gantikan Eko Patrio

JAKARTA - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) resmi melantik Surya Utama, atau yang kerap dikenal sebagai Uya Kuya, sebagai Ketua DPW PAN DKI Jakarta. Uya menduduki posisi yang sebelumnya dijabat oleh Eko Hendro Purnomo atau biasa dikenal Eko Patrio.

Diketahui, Eko Patrio sendiri sebelumnya telah ditunjuk oleh DPP menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai.

Uya Kuya bersama pengurus DPW PAN DKI dilantik langsung oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, menyampaikan pertimbangan partai akhirnya menunjuk Uya Kuya sebagai Ketua DPW DKI.

"Alasan Uya Kuya ditunjuk sebagai Ketua DPW karena memiliki integritas kepribadian yang baik sebagai pejuang partai," kata Viva.

"Kedua, memiliki komitmen tinggi untuk membesarkan PAN di DKI Jakarta. Ketiga, memiliki jaringan sosial yang luas sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai elektoral PAN di DKI Jakarta," ujarnya melanjutkan.

Tak hanya elite PAN yang hadir, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga turut hadir dalam proses pelantikan ini. Selain itu, terdapat sejumlah elite partai politik lain seperti Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, hingga Ketua DPP PDIP, Charles Honoris.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.