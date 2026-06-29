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KSAD Maruli Pastikan Wamena Segera Dapat Akses Air Bersih dan Listrik

Awaludin , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |21:25 WIB
KSAD Maruli Pastikan Wamena Segera Dapat Akses Air Bersih dan Listrik
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, Program Papua Terang yang diimplementasikan di Wamena, Papua Pegunungan, bertujuan memperkuat akses air bersih dan listrik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pegunungan. Program tersebut juga menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.

Menurutnya, upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan fasilitas dasar yang sangat dibutuhkan warga. Salah satunya ialah penyediaan akses air bersih dan listrik yang kini tengah dipersiapkan TNI Angkatan Darat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Ia menambahkan, untuk mendukung program tersebut, TNI AD telah mengirim berbagai peralatan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Peralatan itu akan digunakan untuk membangun titik-titik sumber air bersih serta pembangkit listrik bagi masyarakat.

"Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program TNI Manunggal Air dan Papua Terang," kata Maruli kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Maruli mengungkapkan, sejumlah peralatan telah dikirim untuk mendukung pembangunan sumber air bersih, di antaranya satu unit mesin bor air hidrolik, satu unit diesel pompa sirkulasi air, perangkat sirkulasi air, puluhan batang stang bor, berbagai jenis selang, mata bor khusus, serta perlengkapan teknis lainnya.

 

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