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Gelar OTT di Langkat, KPK Amankan Bupati Syah Afandin

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |08:10 WIB
Gelar OTT di Langkat, KPK Amankan Bupati Syah Afandin
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar Kabupaten Langkat, Sumatra Utara. Operasi senyap KPK kali ini menjaring sejumlah pihak, termasuk Bupati Langkat, Syah Afandin.

"Benar (OTT Bupati Langkat)," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi OTT tersebut kepada wartawan melalui pesan tertulis, Jumat (3/7/2026).

Kendati demikian, Fitroh belum menjelaskan lebih detail perihal giat tersebut, termasuk berapa orang yang diamankan serta apa saja barang bukti yang ditemukan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang terjaring dalam OTT.

(Rahman Asmardika)

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