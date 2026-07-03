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BNPP Sebut Penyakit Tidak Menular Salah Satu Penyebab Utama Menurunnya Kualitas Hidup

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |09:10 WIB
BNPP Sebut Penyakit Tidak Menular Salah Satu Penyebab Utama Menurunnya Kualitas Hidup
Pemeriksaan kesehatan di lingkungan Dharma Wanita BNPP.
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JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menilai bahwa upaya pencegahan penyakit tidak menular melalui deteksi dini sangat penting. Pasalnya, penyakit tidak menular masih menjadi salah satu penyebab utama menurunnya kualitas hidup.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas BNPP RI, Belly Isnaeni mengatakan, upaya pencegahan penyakit tidak menular diharapkan dapat menumbuhkan budaya hidup sehat di lingkungan Sekretariat BNPP RI.

"Keberadaan Dharma Wanita Persatuan BNPP menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, memperkuat kebersamaan," ujar Belly, Jumat (3/7/2026).

"Pemeriksaan kesehatan deteksi dini kanker serviks melalui metode Pap Smear ini memiliki manfaat nyata, khususnya bagi kesehatan keluarga besar BNPP," lanjutnya.

Dia menegaskan, pemeriksaan Pap Smear merupakan langkah sederhana namun krusial untuk mendeteksi sejak dini adanya perubahan sel pada leher rahim, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

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