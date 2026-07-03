Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tangkap 7 Orang dalam OTT di Langkat, Salah Satunya Bupati Syah Afandin

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |11:50 WIB
KPK Tangkap 7 Orang dalam OTT di Langkat, Salah Satunya Bupati Syah Afandin
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatra Utara (Sumut). Pada operasi senyap ini, tim penindakan Lembaga Antirasuah menangkap tujuh orang, termasuk Bupati Langkat, Syah Afandin.

"Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 7 orang," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (3/7/2026).

Budi merinci, tujuh orang itu terdiri dari satu penyelenggara negara, satu ASN, dan lima pihak swasta.

"Dari 7 orang yang diamankan tersebut, salah satunya adalah Bupati Langkat," ujarnya.

Budi mengungkapkan, penangkapan dilakukan di tiga lokasi berbeda, yakni Langkat, Binjai, dan Medan.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3227944//ilustrasi-L9C7_large.jpg
Gelar OTT di Langkat, KPK Tangkap Bupati Syah Afandin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227745//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-ltA1_large.jpg
KPK: Kasus Suap Bupati Kuansing Coreng Nilai Luhur Pacu Jalur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/337/3227661//ott_kuansing-cXJy_large.jpg
KPK Sita Pajero Sport dan Transaksi Cicilan Land Cruiser dalam OTT Kuansing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/337/3227654//plt_direktur_penyidikan_kpk_achmad_taufik_husein-EaHv_large.jpg
KPK Ungkap Konstruksi Perkara Suap Jabatan yang Jerat Bupati Kuansing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/337/3227649//plt_direktur_penyidikan_kpk_achmad_taufik_husein-xskq_large.jpg
Kasus Suap Jabatan, KPK Tahan Bupati Kuansing dan Dua Orang Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/337/3227641//bupati_kuansing_suhardiman_amby-qNsH_large.jpg
Serahkan Diri, Bupati dan Sekda Kuansing Kenakan Rompi Oranye Usai Pemeriksaan di KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement