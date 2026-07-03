KPK Tangkap 7 Orang dalam OTT di Langkat, Salah Satunya Bupati Syah Afandin

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatra Utara (Sumut). Pada operasi senyap ini, tim penindakan Lembaga Antirasuah menangkap tujuh orang, termasuk Bupati Langkat, Syah Afandin.

"Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 7 orang," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (3/7/2026).

Budi merinci, tujuh orang itu terdiri dari satu penyelenggara negara, satu ASN, dan lima pihak swasta.

"Dari 7 orang yang diamankan tersebut, salah satunya adalah Bupati Langkat," ujarnya.

Budi mengungkapkan, penangkapan dilakukan di tiga lokasi berbeda, yakni Langkat, Binjai, dan Medan.

(Rahman Asmardika)

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