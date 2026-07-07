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Ciptakan Kesempatan Kerja dan Perkuat UMKM, Bupati Bogor Raih Penghargaan Nasional

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |19:45 WIB
Ciptakan Kesempatan Kerja dan Perkuat UMKM, Bupati Bogor Raih Penghargaan Nasional
Bupati Rudy Susmanto raih penghargaan nasional. (Foto: dok Pemkab Bogor)
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JAKARTA – Komitmen Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam memperluas kesempatan kerja dan memperkuat ekonomi kerakyatan kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Pemerintah Kabupaten Bogor meraih Warta Kota Award 2026 pada kategori Anugerah Program Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan UMKM Terbaik.

Ajang Warta Kota Awards 2026 dipastikan tidak sekadar menjadi seremoni pemberian penghargaan. Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Warta Kota Awards 2026 yang juga Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syahrir Ika menegaskan seluruh proses penilaian dilakukan secara independen, objektif, dan berbasis bukti (evidence-based). 

Mewakili Bupati Bogor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal, menerima penghargaan tersebut pada malam penganugerahan yang berlangsung di Kantor Kompas TV, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas berbagai program strategis yang dijalankan Pemkab Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Mewakili Bupati Bogor, Bambang Widodo Tawekal menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan apresiasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor yang selama ini mendukung berbagai program pembangunan daerah.

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