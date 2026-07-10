Rachmat Gobel Dimakamkan di TMP Kalibata Secara Militer

JAKARTA - Anggota DPR RI, Rachmat Gobel dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026). Prosesi pemakaman berlangsung secara militer sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa almarhum kepada bangsa dan negara.

Upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa. Dalam amanatnya, Saan menyampaikan penghormatan terakhir atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia.

"Atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepada persada Ibu Pertiwi jiwa, raga, dan jasa-jasa almarhum," kata Saan.

Ia juga menyampaikan, bahwa almarhum wafat pada Jumat, 10 Juli 2026, pukul 03.20 WIB di Rumah Sakit Brawijaya, Tebet, Jakarta Selatan.

"Semoga jalan darma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua, dan arwahnya mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Besar," tutup Saan.