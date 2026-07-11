Hadiri Penghormatan Terakhir Ayatollah Ali Khamenei, Menlu Sugiono Bertemu Menlu Iran

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono bertemu Menteri Luar Negeri Iran, Seyyed Abbas Araghchi di sela-sela menghadiri rangkaian acara pemakaman dan penghormatan terakhir kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei di Mashhad, Iran.

Pertemuan tersebut dilakukan bersamaan dengan kehadiran Menlu Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta delegasi ulama Indonesia yakni Ketua Umum (Ketum) PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafiq A Mughni.

Menurut keterangan tertulis di laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dilihat Sabtu (11/7/2026), pertemuan tersebut menegaskan komitmen untuk terus memperkuat hubungan Indonesia–Iran melalui peningkatan kerja sama yang lebih konkret di berbagai bidang prioritas.

Menlu Sugiono juga mendorong optimalisasi mekanisme bilateral yang telah ada guna memajukan implementasi berbagai kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

“Kedua menteri turut bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi regional dan global, serta menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan hukum internasional,” tulis keterangan Kemlu.

Sementara itu, delegasi Indonesia yang terdiri dari Ketua Umum PBNU dan Ketua PP Muhammadiyah juga membawa misi perdamaian dan solidaritas antarnegara, keterlibatan tokoh-tokoh ini mencerminkan penghormatan mendalam dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk masyarakat Iran.