Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Penghormatan Terakhir Ayatollah Ali Khamenei, Menlu Sugiono Bertemu Menlu Iran

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |10:15 WIB
Hadiri Penghormatan Terakhir Ayatollah Ali Khamenei, Menlu Sugiono Bertemu Menlu Iran
Menlu RI, Sugiono bertemu Menteri Luar Negeri Iran, Seyyed Abbas Araghchi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono bertemu Menteri Luar Negeri Iran, Seyyed Abbas Araghchi di sela-sela menghadiri rangkaian acara pemakaman dan penghormatan terakhir kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei di Mashhad, Iran.

Pertemuan tersebut dilakukan bersamaan dengan kehadiran Menlu Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta delegasi ulama Indonesia yakni Ketua Umum (Ketum) PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafiq A Mughni.

Menurut keterangan tertulis di laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dilihat Sabtu (11/7/2026), pertemuan tersebut menegaskan komitmen untuk terus memperkuat hubungan Indonesia–Iran melalui peningkatan kerja sama yang lebih konkret di berbagai bidang prioritas.

Menlu Sugiono juga mendorong optimalisasi mekanisme bilateral yang telah ada guna memajukan implementasi berbagai kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

“Kedua menteri turut bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi regional dan global, serta menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan hukum internasional,” tulis keterangan Kemlu.

Sementara itu, delegasi Indonesia yang terdiri dari Ketua Umum PBNU dan Ketua PP Muhammadiyah juga membawa misi perdamaian dan solidaritas antarnegara, keterlibatan tokoh-tokoh ini mencerminkan penghormatan mendalam dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk masyarakat Iran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/18/3229269//peti_jenazah_ali_khamenei_dibawa_dalam_prosesi_di_mashhad_dengan_diiringi_jutaan_pelayat-DxHE_large.jpg
Diiringi Jutaan Pelayat, Jenazah Ali Khamenei Dimakamkan di Kota Mashhad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/337/3229259//menlu_ri_dan_ketua_mpr_membawa_delegasi_indonesia_menghadiri_pemakaman_ali_khamenei-B87i_large.jpg
Hadiri Pemakaman Ali Khamenei, Menlu RI dan Ketua MPR Boyong Delegasi NU-Muhammadiyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/18/3229071//as_serang_iran-QYCn_large.jpg
IRGC Tuduh AS Serang Infrastruktur Iran, Tiga Orang Tewas dalam Serangan di Ahvaz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/18/3229034//iran-UxfX_large.jpg
Dibombardir AS, Asap Membubung di Pelabuhan Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/337/3229021//iran-PwEf_large.jpg
Menlu, Ketua MPR hingga Ulama Indonesia Hadiri Pemakaman Ali Khamenei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/18/3228843//prajurit_irgc-Gybx_large.jpg
Iran Ancam Beri Balasan Atas Serangan AS, IRGC Klaim Tembak Jatuh Drone MQ-9
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement