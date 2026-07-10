Hadiri Pemakaman Ali Khamenei, Menlu RI dan Ketua MPR Boyong Delegasi NU-Muhammadiyah

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono bersama Ketua MPR Ahmad Muzani bertolak ke Iran pada Kamis (9/7/2026) malam untuk menghadiri prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Menlu dan Ketua MPR berangkat bersama dengan rombongan delegasi yang beranggotakan pejabat pemerintah serta perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Turut serta dalam rombongan delegasi tersebut adalah Ketua Umum (Ketum) PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafiq A. Mughni, serta Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Yvonne Mewengkang mengatakan bahwa selain memberikan penghormatan kepada pemimpin Iran Ali Khamenei, Menlu Sugiono juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Iran Abbas Araghchi.

“Menteri Luar Negeri akan melakukan kunjungan kerja ke Iran untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Iran pada 10 Juli 2026. Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran,” kata Yvonne dalam keterangannya, dikutip Jumat (10/7/2026).

“Dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Menlu sebelumnya, Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran,” lanjutnya.

Selain Menlu, Ketua MPR Ahmad Muzani juga akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran dalam rangka mempererat hubungan antarparlemen kedua negara. Menurut Yvonne, pertemuan bilateral tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, baik di tingkat pemerintah maupun parlemen.

“Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerja sama di berbagai bidang prioritas tentunya, serta mempercepat koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional dan juga global. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antarparlemen serta kerja sama antarmasyarakat kedua negara,” ujarnya.