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Menlu, Ketua MPR hingga Ulama Indonesia Hadiri Pemakaman Ali Khamenei

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |22:23 WIB
Menlu, Ketua MPR hingga Ulama Indonesia Hadiri Pemakaman Ali Khamenei
Menlu hingga Ulama Indonesia Hadiri Pemakaman Ali Khamenei
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JAKARTA  - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani akan berangkat menuju Iran pada hari Kamis (9/7/2026) malam. Kehadirannya dalam rangka menghadiri prosesi pemakaman mantan Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

"Rencananya delegasi Indonesia yang akan berangkat ke Iran akan berangkat besok malam. Kita akan terbang langsung dari Jakarta menuju Mashhad, Kota yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Ayatollah Ali Khamenei," kata Muzani di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Diperkirakan, kata dia, rombongan akan akan sampai di Mashhad hari Jumat sekira pukul 06.00 waktu setempat.

Kemudian, siang harinya, delegasi sudah sampai ke tempat peristirahatan terakhir, Ayatollah Ali Khamenei. "Dan setelah itu kita akan diterima oleh pemerintah resmi Iran," ujarnya.

Namun menariknya, tidak hanya Menlu dan Ketua MPR yang berangkat menghadiri prosesi pemakaman mendiang Ali Khamenei, tapi juga akan ada ulama Indonesia yang ikut dalam delegasi Indonesia.

"Dan mungkin akan ada beberapa ulama yang ikut, cuman saya belum tahu namanya," tutup Muzani.

(Fahmi Firdaus )

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