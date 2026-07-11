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Terowongan MRT Jakarta Bundaran HI–Kota Rampung Digali, Kedalaman hingga 28 Meter

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |13:07 WIB
Terowongan MRT Jakarta Bundaran HI–Kota Rampung Digali, Kedalaman hingga 28 Meter
Terowongan arah utara MRT Jakarta Bundaran HI–Kota rampung digali.
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JAKARTA - Terowongan arah utara (northbound tunnel) MRT Jakarta yang menghubungkan Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga Stasiun Kota telah selesai dibangun. Penyelesaian ini ditandai oleh momen saat mesin bor terowongan 1 (tunnel boring machine/TBM 1) berhasil mencapai titik akhir penggalian dan menembus sisi selatan Stasiun Mangga Besar.

Dengan pencapaian tersebut, terowongan arah utara sepanjang sekitar 5,8 kilometer kini telah menghubungkan Fase 1 dan Fase 2A lintas utara–selatan MRT Jakarta.

PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama kontraktor menggunakan tiga mesin bor terowongan untuk membangun jalur arah utara pada proyek Fase 2A. Masing-masing mesin bekerja sesuai paket kontrak, yakni CP201 dari Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta menuju Harmoni, CP202 dari Harmoni menuju Mangga Besar, dan CP203 dari Mangga Besar menuju Kota.

Pada titik breakthrough di sisi selatan Stasiun Mangga Besar, terowongan arah utara berada pada kedalaman hingga 28 meter di bawah permukaan tanah. Kedalaman tersebut menjadikannya sebagai terowongan kereta bawah tanah terdalam di Indonesia, bersama dengan terowongan di Stasiun Sawah Besar.

TBM 1 pada paket CP202 membangun terowongan antara Stasiun Harmoni dan Stasiun Sawah Besar sepanjang sekitar 395 meter, serta terowongan penghubung Stasiun Sawah Besar dan Stasiun Mangga Besar sepanjang 800 meter. Dalam prosesnya, mesin berdiameter sekitar enam meter itu melakukan crossing di bawah kanal yang berada di antara Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk.

Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta (Perseroda), Weni Maulina, mengatakan penyelesaian penggalian terowongan jalur arah utara menjadi tonggak penting dalam pembangunan MRT Jakarta Fase 2A.

 

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