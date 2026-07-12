Keberadaan Febrie Adriansyah Belum Diketahui Usai Dijadikan Tersangka, Begini Kondisi Rumahnya!

JAKARTA - Keberadaan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah masih menjadi perhatian publik. Febri sendiri sudah dijadikan tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri.

Pantauan Okezone di kompleks rumah dinas Kejaksaan Agung di Jalan Adhyaksa VII, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Minggu (12/7/2026), tidak menunjukkan adanya aktivitas maupun tanda-tanda keberadaan Febrie.

Suasana di kompleks rumah dinas Kejaksaan Agung ini terpantau tenang. Belum terlihat aktivitas maupun tanda-tanda keberadaan Febrie Adriansyah.

Situasi tampak kondusif dan cenderung lengang. Tak ada tanda-tanda yang menunjukkan atau mengarah pada keberadaan eks Jampidsus Febrie Adriansyah di kawasan tersebut.

Di dalam kompleks juga tidak terlihat rumah dengan penjagaan yang mencolok. Warga sekitar maupun penghuni yang ditemui tidak memberikan informasi mengenai lokasi pasti rumah dinas Febrie Adriansyah.

Pos-pos keamanan yang berada di beberapa titik kompleks pun tampak kosong saat dipantau. Tidak terlihat personel berjaga maupun pengamanan tambahan.