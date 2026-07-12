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Usut Korupsi Febrie Adriansyah, Sahroni: Kejagung Harus Bentuk Tim Penyidik Independen!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |10:59 WIB
Usut Korupsi Febrie Adriansyah, Sahroni: Kejagung Harus Bentuk Tim Penyidik Independen!
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni/Okezone
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JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) membentuk tim penyidik independen untuk mengusut tiga perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah.

Sahroni menilai, pengungkapan dugaan kasus korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel (KS)  harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

Sahroni juga mendorong proses hukum yang dilakukan harus secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi.

"Ini saatnya bersih-bersih dalam proses penegakan hukum di semua lini," ujar Sahroni dalam keterangannya dikutip, Minggu (12/7/2026).

Salah satunya, ia meminta Kejagung dapat membentuk tim penyidik independen untuk menangani perkara tersebut. Tim tersebut diharapkan diisi personel yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Saya meminta Kejaksaan memiliki tim independen yang tidak terafiliasi dengan pihak yang diduga terlibat maupun para tersangka," terang Sahroni

"Jadi, benar-benar tim independen yang bebas dari afiliasi apa pun, karena ini adalah momentum untuk melakukan bersih-bersih dalam proses penegakan hukum," pungkasnya.

Sekedar informasi, eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Status hukum Febrie diumumkan pada Sabtu (11/7).

 

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