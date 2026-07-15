ART Cantik Kuras ATM Majikan hingga Setengah Miliar Rupiah, Uangnya Dibelikan Mobil dan Emas

JAKARTA - Polsek Kalideres menangkap wanita berinisial MS (33) yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga (ART). Pelaku ditangkap usai melakukan pencurian dan penggelapan uang sebesar setengah miliar rupiah tepatnya Rp450 juta milik majikan.

Kapolsek Kalideres, Kompol Rihold Sihotang menjelaskan, pelaku ditangkap Tim Buser Polsek Kalideres di tempatnya bekerja. Ia mengatakan, kasus ini terungkap setelah korban melaporkan adanya transaksi mencurigakan pada rekening miliknya.

"Dari hasil penyelidikan diketahui, pelaku memanfaatkan kepercayaan penuh yang diberikan korban," kata Rihold, Rabu (15/7/2026).

Sebagai caregiver atau pengasuh korban, pelaku dipercaya memegang kartu ATM beserta nomor PIN untuk menarik uang tunai guna memenuhi kebutuhan harian korban. Namun kepercayaan tersebut justru disalahgunakan.

Selama kurang lebih satu tahun bekerja, pelaku diduga secara bertahap melakukan penarikan uang melebihi kebutuhan korban tanpa sepengetahuan pemilik rekening. “Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian hingga sekitar Rp450 juta,” ujarnya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kalideres AKP Rachmad Wibowo menjelaskan, dari hasil pemeriksaan sementara, uang hasil kejahatan tersebut sebagian besar dikirim ke kampung halaman pelaku di Tuban, Jawa Timur.

Rachmad melanjutkan, uang hasil pencurian tersebut kemudian digunakan untuk membeli sebuah mobil, sepeda motor, serta sejumlah perhiasan.