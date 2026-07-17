Viral! Pria Tunjukkan Alat Vital di JPO Grogol, Polisi Langsung Selidiki

JAKARTA - Viral di media sosial adanya seorang pria terekam menunjukkan alat vital, di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Grogol, Jakarta Barat.

Dari video viral yang beredar, terlihat pria yang diduga melakukan tindakan eksibisionis ini sedang berdiri di atas JPO dengan menggunakan pakaian batik.

Ketika kamera perekam mendekatinya, terlihat tangan pria tersebut berada di area alat vital miliknya. Kemudian, pria itu menunjukkan alat vitalnya ke arah kamera. Saat menunjukkan alat vitalnya, pria tersebut tampak sambil menutupinya dengan tas.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Ali Barokah, mengatakan telah mengetahui peristiwa tersebut. Ali menerangkan telah memerintahkan anggotanya untuk menyelidikinya.