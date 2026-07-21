Prabowo Tegaskan Tak Ada Tebang Pilih, Penyelewengan Akan Ditindak!

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk penyelewengan tanpa pandang bulu. Dia menyatakan, bahwa tidak akan ada praktik "tebang pilih" dalam upaya memberantas penyelewengan.

Hal ini disampaikan Presiden dalam taklimatnya di sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin 20 Juli 2026.

"Sekali lagi berkali-kali saya bilang bahwa percayalah kita tidak akan, kita tidak akan pilih kasih, kita tidak akan tebang pilih, kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan," kata Prabowo.

Meski menjanjikan tindakan tegas, dia menekankan pentingnya kearifan dalam menentukan waktu dan cara bertindak agar tidak merusak stabilitas nasional. Hal ini dianalogikan seperti mengobati penyakit kanker dalam tubuh manusia.

"Kalau ada orang umpamanya kena kanker, jalan pintas bisa potong saja tangannya, potong saja kakinya, kan begitu? Tapi mungkin dengan ketepatan, dengan terapi, dengan teknologi, kita bisa tanpa terlalu merusak badan," ujarnya.