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Mundur Sebagai Kepala BGN, Nanik S. Deyang: Demi Kesehatan Saya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |09:36 WIB
Mundur Sebagai Kepala BGN, Nanik S. Deyang: Demi Kesehatan Saya
Nanik S. Deyang mengumumkan pengunduran diri sebagai Kepala BGN.
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JAKARTA - Nanik S. Deyang mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) melalui unggahan di akun media sosial Facebook pada Rabu (22/7/2026). Dalam unggahan tersebut, Nanik mengungkapkan bahwa alasan pengunduran dirinya adalah karena kondisi kesehatan.

"Saya sampaikan ke presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena presiden prihatin dan kasihan dengan saya, presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN," tulis Nanik dalam unggahan tersebut.

Sebelumnya, Nanik telah absen hadir dalam rapat terbatas BGN dengan Presiden Prabowo yang digelar di Istana pada 15 Juli karena dirawat di rumah sakit. Dalam unggahan di Instagram, Nanik mengatakan meski telah diizinkan untuk kembali bertugas, dia masih harus menjalani pengobatan lanjutan.

Pada 20 Juli, Nanik menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara di mana dia menerima arahan Presiden Prabowo terkait pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tetapi, dua hari kemudian dia mengumumkan pengunduran diri sebagai Kepala BGN.

Menurut unggahan di media sosialnya, Nanik mengundurkan diri untuk menjalani pengobatan jantung di luar negeri dan akan berangkat pada Rabu, 22 Juli.

"Ini bukan karena tidak percaya dokter yg hebat di Indonesia, tapi untuk second opinion dan kebetulan ada kawan yang merekomendasikan di tempat yang mau saya tuju," tulisnya.

 

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