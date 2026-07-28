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Bertemu Dubes Palestina, Presiden PKS Jabarkan 4 Landasan Perjuangan untuk Hak-Hak Rakyat Palestina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |20:14 WIB
Bertemu Dubes Palestina, Presiden PKS Jabarkan 4 Landasan Perjuangan untuk Hak-Hak Rakyat Palestina
Presiden Partai Keadilan Sejahtera Almuzzammil Yusuf bersama Duta Besar Palestina Abdalfatah Alsattari. (Foto: Istimewa)
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JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Negara Palestina untuk Republik Indonesia, H.E. Mr. Abdalfatah A.K. Alsattari. Dalam pertemuan di kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS di Jakarta, Selasa (28/7/2026), Almuzzammil menyampaikan komitmen PKS untuk perjuangan Palestina.

Menurut Almuzzammil, komitmen perjuangan PKS untuk Palestina baru saja dikukuhkan melalui Musyawarah III Majelis Syura (MMS). Komitmen ini mendorong pemerintah dan semua komponen bangsa agar lebih aktif mendorong perjuangan kemerdekaan Palestina.

"Salah satu putusan Musyawarah III Majelis Syura (MMS) PKS yang baru saja kami gelar pada 25–26 Juli 2026 kemarin secara khusus mengamanatkan untuk mendorong pemerintah, parlemen, dan seluruh komponen bangsa agar lebih aktif lagi memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ini adalah amanat UUD NRI Tahun 1945 yang harus kita kawal bersama," tegasnya.

Lebih lanjut, Almuzzammil menjabarkan bahwa komitmen PKS dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina berpijak pada empat landasan.

Landasan pertama adalah landasan konstitusional berdasarkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan. Landasan kedua adalah pidato Presiden Ir. Soekarno yang dengan lantang mengatakan bahwa selama bangsa Palestina tidak memiliki kemerdekaan, selama itu Indonesia akan berdiri menentang penjajahan Israel.

"Ketiga, landasan ideologis, yakni implementasi dari sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dan keempat, landasan moral. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar, adalah kewajiban moral persaudaraan kita untuk berdiri membela Palestina," tambah Almuzzammil.

Almuzzammil memastikan bahwa pintu PKS akan selalu terbuka bagi rakyat Palestina dan PKS siap menjadi mitra strategis Kedutaan Besar Palestina dalam menggalang dukungan untuk kemerdekaan Palestina.

(Rahman Asmardika)

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