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SindoNews Raih Media Brand Awards 2026 Sebagai Media Nasional Terbaik

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |21:35 WIB
SindoNews Raih Media Brand Awards 2026 Sebagai Media Nasional Terbaik
SindoNews raih Media Brand Awards 2026 sebagai Media Nasional Terbaik (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
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JAKARTA - Sindonews.com meraih penghargaan dari Serikat Pekerja Pers (SPS) dalam ajang Media Brand Awards 2026 kategori Media Nasional Terbaik. Penghargaan tersebut diterima oleh Manajer Produksi Pemberitaan Sindonews, Teguh Dwi Hartono, yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto.

Penghargaan ini menjadi apresiasi atas kiprah dan kontribusi Sindonews.com dalam menghadirkan informasi kepada masyarakat. Anugerah SPS 2026 mengusung tema “Pers Bermartabat, Informasi Berdaulat: Membangun Relasi Media yang Kredibel dan Berintegritas.”

Usai menerima penghargaan, Teguh menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada SPS yang telah menyelenggarakan ajang bergengsi bagi media di Indonesia. Menurutnya, penghargaan tersebut bukan hanya menjadi pengakuan bagi Sindonews, tetapi juga apresiasi bagi seluruh tim yang selama ini bekerja menghadirkan informasi bagi masyarakat.

"Ini bukan hanya sebagai pengakuan, tapi juga sebagai penghargaan kepada tim Sindonews, baik dari teman-teman di lapangan, teman-teman di balik meja, dan juga teman-teman support yang sudah bekerja setiap hari menghadirkan informasi, menghadirkan berita yang berintegritas untuk masyarakat," kata Teguh di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).

Teguh menegaskan, Sindonews akan terus berkomitmen menghadirkan informasi terpercaya kepada masyarakat Indonesia. Pihaknya juga akan terus memperkuat jurnalisme yang kredibel dan berintegritas.

"Sindonews akan memberikan informasi yang selalu bisa dipercaya kepada masyarakat agar ke depannya kita bisa menjadi bangsa yang lebih baik dengan informasi yang bermartabat," tuturnya.

Sementara itu, Sekjen SPS Asmono Wikan menyampaikan ucapan selamat kepada Sindonews atas penghargaan yang telah diraih. Ia menilai Sindonews telah menunjukkan konsistensi sebagai sebuah brand media yang kuat.

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