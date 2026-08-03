Polisi Perkuat Pengamanan Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari

JAKARTA - Polisi menyiapkan pengamanan gelaran sepak bola internasional ASEAN Cup 2026 ( Piala AFF 2026), di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal itu dilakukan dengan perencanaan simulasi taktis di lapangan yang baik.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan, bahwa jajaran kepolisian menggelar skenario Tactical Floor Game (TFG) dan Tactical Wall Games (TWG) di area Lingkar Luar Gate VVIP Stadion Pakansari.

"​Metode TFG dan TWG ini menjadi roh utama dalam memvisualisasikan seluruh tata letak pengamanan secara presisi di atas peta taktis berukuran besar yang membentang di area apel," kata Wikha, Senin (3/8/2026).

Melalui media simulasi ini, seluruh perwira pengendali (Padal) dari tingkat Polres, BKO Polda Jabar, Brimob, hingga unsur TNI dan instansi daerah dapat melihat secara langsung pemetaan zonasi pengamanan dari Ring 1, Ring 2, hingga Ring 3 di luar kawasan stadion.

"​Dari sudut pandang simulasi TFG, setiap potensi kerawanan dan dinamika di lapangan dibedah secara mendalam," ujar Wikha.