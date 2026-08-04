Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kuasa Hukum Ungkap Alasan Febrie Adriansyah Tak Lagi Tinggali Rumah Sentul

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |16:13 WIB
Kuasa Hukum Ungkap Alasan Febrie Adriansyah Tak Lagi Tinggali Rumah Sentul
Febri Diansyah, kuasa hukum Febrie Adriansyah (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, mengungkapkan bahwa rumah mewah di Sentul, Bogor, yang digeledah penyidik merupakan milik keluarga kliennya. Namun, menurutnya, Febrie sudah lama tidak lagi menempati rumah tersebut.

Penjelasan itu disampaikan Febri saat menanggapi kemungkinan penggeledahan rumah di Sentul dijadikan objek permohonan praperadilan. Menurutnya, tidak semua tindakan penggeledahan dapat diajukan dalam praperadilan.

"Kalau terkait dengan penggeledahan tentu tidak semua lokasi penggeledahan yang bisa diajukan praperadilan kalau dari perspektif Pak Febrie Adriansyah, klien kami. Yang bisa diajukan adalah kalau ada keterkaitannya," ujar Febri kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).

Febri kemudian menjelaskan kembali status kepemilikan rumah tersebut. Ia menegaskan rumah mewah di Sentul merupakan milik keluarga Febrie Adriansyah, tetapi sudah lama tidak dihuni oleh kliennya.

Keterangan tersebut, lanjut Febri, juga telah disampaikan Febrie saat menjalani pemeriksaan oleh Tim 9 Kejaksaan Agung.

"Itu disampaikan bahwa rumah itu sudah tidak ditinggali sejak lama. Kenapa? Karena pada waktu-waktu tersebut, seperti halnya jaksa yang lain atau penegak hukum yang lain, penugasannya bisa pindah-pindah daerah, apakah masih di Pulau Jawa atau di tempat yang lain," kata Febri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/337/3234068//viral-ZoYa_large.jpg
Kejagung: 4 Perusahaan Don Ritto yang Digeledah Diduga Tempat Cuci Uang Febrie Adriansyah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/337/3234062//kejagung-Cs0H_large.jpg
4 Perusahaan Don Ritto Kaki Tangan Febrie Adriansyah di Jaksel Digeledah Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/337/3234047//kapuspenkum_kejagung_ri_anang_supriatna-ReXI_large.jpg
Soal Kepemilikan Emas 74 Kg dalam Kasus TPPU Febrie, Kejagung: Kita Buktikan di Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/337/3233591//korupsi-QZl7_large.jpg
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie di Jaksel, Sita Dokumen Terkait TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/337/3233495//lpsk-mLWV_large.jpg
LPSK Assesmen Permohonan Perlindungan Ferry 'Boboho'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/337/3233513//kejagung-jqmP_large.jpg
5 Orang Mangkir dari Pemeriksaan Kejagung Terkait TPPU Febrie Adriansyah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement