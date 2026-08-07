Hadapi Kejahatan Lintas Negara, Polda NTT Gandeng AFP dan PNTL Jaga Perbatasan

JAKARTA - Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat pengamanan wilayah perbatasan melalui Trilateral Meeting yang melibatkan Polri, Australian Federal Police (AFP), dan Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL). Hal itu menjadi momentum strategis untuk mempererat kerja sama tiga negara dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.

Posisi geografis NTT yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste serta berada di jalur strategis menuju Australia menjadikan pengamanan kawasan perbatasan sebagai tantangan yang tidak dapat dilakukan secara parsial. Karena itu, dibutuhkan sinergi yang semakin kuat agar berbagai potensi kejahatan lintas batas dapat dicegah sejak dini melalui koordinasi yang efektif.

Kapolda NTT, Irjen Rudi Darmoko, mengatakan tantangan keamanan di wilayah perbatasan tidak dapat dihadapi oleh satu negara saja.

"Tantangan keamanan di wilayah perbatasan tidak dapat kita hadapi sendiri. Kolaborasi menjadi kunci, terutama dalam pengawasan wilayah perbatasan, pertukaran informasi intelijen, serta penanganan kejahatan transnasional. Posisi strategis NTT menuntut kerja sama yang semakin erat agar keamanan kawasan tetap terjaga dan masyarakat memperoleh perlindungan yang maksimal," ujar Rudi dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).

Komitmen tersebut diperkuat dengan kehadiran delegasi AFP yang dipimpin Federal Agent Chad Aston bersama Judy Goldsmith, Sarah Hammond, dan Dalia Das Regas. Sementara itu, delegasi PNTL dipimpin Chief Superintendent Calisto Gonzaga bersama Boavida Ribeiro, Eugenio Pereira, dan Esterlita Gama Soares.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pengamanan wilayah perbatasan, AFP menyerahkan bantuan sarana operasional kepada Polda NTT berupa sepeda motor, laptop, printer, dan teropong. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan mobilitas personel sekaligus memperkuat efektivitas patroli serta pengawasan di kawasan perbatasan.