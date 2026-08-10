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Polda Metro Periksa Youtuber Bigmo Terkait Promo Vape Anak, Dipastikan Hadir Hari Ini  

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |13:19 WIB
Polda Metro Periksa Youtuber Bigmo Terkait Promo Vape Anak, Dipastikan Hadir Hari Ini  
Youtuber Bigmo/ist
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JAKARTA - YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo dipanggil penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan promosi vape melibatkan anak-anak pada, Senin (10/8/2026).

Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Subdit 2 Ditres PPA/PPO Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, penyidik telah mendapat konfirmasi bahwa Bigmo akan hadir dalam pemeriksaan tersebut.

"Untuk Bigmo dijadwalkan pemeriksaan hari ini pukul 13.00 WIB di Subdit 2 Dit Res PPA/PPO," kata Budi saat dikonfirmasi.

Konfirmasi kehadiran Bigmo disampaikan melalui kuasa hukumnya kepada penyidik. Pemeriksaan terhadap Bigmo menjadi bagian dari penyelidikan polisi untuk mengusut dugaan pelibatan anak dalam kegiatan promosi produk vape.

"Sudah terkonfirmasi hadir melalui pengacaranya (Bigmo),"tutup Kombes Budi Hermanto.

Sebelumnya, penyidikan dugaan pelibatan anak dalam promosi liquid vape yang menyeret YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo diusut oleh aparat kepolisian.

(Fahmi Firdaus )

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