30 Barang Disita dari Yayasan Sekolah di Jaksel, Ada Airsoft Gun hingga Amunisi

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan, di sebuah yayasan sekolah swasta di Jakarta Selatan. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan temuan 995 benda berbentuk senjata di lingkungan sekolah.

Dalam pemeriksaan bersama Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri, polisi menemukan dan menyita 30 barang yang berkaitan dengan senjata.

Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Selatan, Ipda Alpino De Tech mengatakan, barang-barang tersebut terdiri dari airsoft gun, amunisi, magasen airsoft gun, hingga spare part senjata.

“Hasil temuannya masih sama. Ada airsoft gun, ada juga amunisi, ada juga magasen airsoft gun dan spare part dari senjata,” kata Alpino kepada awak media, Selasa (11/8/2026).

Alpino menyebut total terdapat 30 item yang ditemukan dalam pemeriksaan tersebut.

“Totalnya ada 30 item yang telah ditemukan Puslabfor yang berkaitan dengan senjata, senjata angin, amunisi dan spare partnya,” ujarnya.

Pemeriksaan dilakukan di tiga ruangan yang berada di lingkungan yayasan. Ketiganya yakni ruang eks ketua pengurus yayasan, ruang sekretaris, serta ruang sarana-prasarana yayasan.