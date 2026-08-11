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Ratusan Senjata yang Ditemukan di Sekolah Harapan Ibu Jaksel Kondisinya Rusak

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |23:00 WIB
Ratusan Senjata yang Ditemukan di Sekolah Harapan Ibu Jaksel Kondisinya Rusak
Senjata yang Ditemukan di Sekolah Harapan Ibu Jaksel Kondisinya Rusak
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JAKARTA - Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri melakukan pemeriksaan terhadap senjata yang ditemukan di Sekolah Harapan Ibu di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi mengungkap airsoft gun yang ditemukan sudah dalam kondisi rusak hingga tak utuh.

“Senjata airsoft gun itu sudah kondisinya menurut Puslabfor sudah rusak, sudah tidak utuh," kata Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Selatan, Ipda Alpino De Tech, kepada wartawan, Selasa (11/8/2026).

Polisi bersama Puslabfor Polri melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan di yayasan sekolah swasta di Jakarta Selatan yang dikaitkan dengan temuan 995 unit airsoft gun di lingkungan sekolah tersebut. Polisi menyita 30 barang di lokasi.

“Hasil temuannya masih sama. Ada airsoft gun, ada juga amunisi, ada juga magasen airsoft gun dan spare part dari senjata,” ujar dia.

Pemeriksaan dilakukan di tiga ruangan, yakni ruangan mantan ketua pengurus yayasan, ruangan sekretaris, serta ruangan sarana-prasarana yayasan.

“Totalnya ada 30 item yang telah ditemukan Puslabfor yang berkaitan dengan senjata, senjata angin, amunisi dan spare partnya,”pungkasnya.

 

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