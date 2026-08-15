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BMKG Catat 37 Gempa Susulan Usai Gempa Dahsyat M7,7 di NTT

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |12:33 WIB
BMKG Catat 37 Gempa Susulan Usai Gempa Dahsyat M7,7 di NTT
BMKG Catat 37 Gempa Susulan Usai Gempa Dahsyat/Tim SAR
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat ada 37 gempa susulan dalam kurun waktu dua jam pasca gempa berkekuatan M7,7 mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Terkait info gempa susulan karena sampai saat ini sendiri sudah terjadi 37 gempa susulan," kata Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riama saat jumpa pers secara daring, Sabtu (15/8/2026).

Sementara itu, Direktur Informasi Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto mengatakan, pihaknya akan terus memantau aktivitas tektonik dan kegempaan.

"Jadi tadi dengan data 2 jam saja kita sudah memonitor sekitar 37 gempa susulan. Tentunya ini masih data sangat awal sekali," ujarnya.

Wijayanto memprediksi, potensi gempa susulan terbuka lebar sampai beberapa hari ke depan, meskipun kekuatannya akan mengecil. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat tetap waspada.

"Tentunya nanti bukan berarti kita berminggu-minggu harus khawatir, namun kita terus tetap waspada karena biasanya gempa susulan ini akan terus meluruh, terus mengecil," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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Topik Artikel :
Gempa Bumi gempa Gempa NTT
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